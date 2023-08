In tanti piangono la scomparsa di Vincenzo D'Alfonso, stimato militare con la passione del teatro. L'uomo aveva settantasette anni. Ha prestato servizio nell'esercito per quarant'anni, dalla Brigata Paracadutisti Folgore al 41° Reggimento Cordenons di Sora, in qualità di colonnello. D'Alfonso è morto questa mattina presso l'Hospice Casa delle Farfalle di Isola del Liri. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza espressi alla sua famiglia. Domani si svolgeranno i funerali nella basilica di San Domenico Abate a Sora alle 16.