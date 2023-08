Non solo Tonale, Stelvio e Giulia che, nell'ordine, contribuiscono a far brillare a livello mondiale il marchio, ma sta per arrivare un'altra "stella" nell'universo Alfa Romeo. Mancano ormai 24 ore al debutto della nuova Alfa Romeo supercar che potrebbe chiamarsi Alfa Romeo 33.

Domani si avranno tutte le risposte alle domande e curiosità di questi mesi. Intanto ieri la casa automobilistica del Biscione ha pubblicato un nuovo teaser in cui invita i numerosi fan a seguire in diretta streaming la presentazione del suo modello che avverrà al museo Alfa Romeo di Arese.

La casa automobilistica svela un nuovo dettaglio di design che poi sarà portata in produzione in una edizione limitatissima, poche unità ma con prezzi stellari.

Una nuova sfida per il marchio che a Cassino vanta due modelli che presto diventeranno anche elettrici. Un orgoglio per il Biscione che non conosce crisi nella sua scalata del mercato automobilistico.