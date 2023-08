Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Giuseppe Casciano, per tutti Peppino. Aveva ottantacinque anni. I funerali si svolgeranno domani alle ore 16 nella chiesa di Santa Barbara a Fontana Liri. Storico giornalista, molto conosciuto e stimato. Aveva iniziato la carriera con Il Tempo negli anni 60. Ha lavorato per diverse testate giornalistiche. Sempre attento, preciso, puntuale.

Una firma preziosa anche per la nostra testata, per cui lavorava da anni come corrispondente da Fontana Liri. È stato anche insegnante in alcuni istituti del territorio e ha lasciato un buon ricordo nei suoi studenti. La notizia della scomparsa di Casciano si è diffusa nelle prime ore del mattino. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari.