È arrivato al Pronto soccorso dell'ospedale di Frosinone con ferite di arma da taglio, poco dopo anche il fratello ha fatto ricorso alle cure dei medici. Quest'ultimo con contusioni e traumi. Al primo, un trentottenne, è stata riscontrata una prognosi di dieci giorni, mentre al secondo, un cinquantaquattrenne, di venticinque. Entrambi hanno sostenuto di essere stati aggrediti. I fatti si sarebbero verificati sabato sera, in viale Spagna, nella parte bassa del capoluogo. Sugli episodi indagano i carabinieri che hanno subito avviato tutti gli accertamenti del caso.

La ricostruzione

Saranno le indagini dei militari a fare luce su quanto accaduto sabato scorso, intorno alle 20, nella parte bassa del capoluogo a due fratelli. I due frusinati sarebbero stati vittima di un'aggressione. Il trentottenne è stato il primo a ricorrere alle cure del personale medico della struttura ospedaliera "Fabrizio Spaziani" del capoluogo. Ha sostenuto di essere stato accoltellato durante un'aggressione in viale Spagna. Aveva infatti diverse ferite da arma da taglio. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, la prognosi per lui è di dieci giorni.

Più serie, invece, le ferite riportate dal fratello maggiore. Il cinquantaquattrenne ha avuto una prognosi di 25 giorni. Quest'ultimo è arrivato poco dopo in ospedale.

Sulle due aggressioni sono state subito avviati gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri per cercare di dare un nome e un volto all'autore o agli autori delle aggressioni e chiarire cosa abbia scatenato l'azione violenta che ha visto coinvolti i due fratelli, uno preso a calci e pugni, l'altro accoltellato.