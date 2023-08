I sette posti da agente della polizia locale messi a concorso dal Comune di Sora se li contenderanno in venticinque. Sono i "finalisti" della lunga e affollata selezione iniziata a primavera e che ormai vede avvicinarsi il traguardo. Questione di pochi giorni. La commissione esaminatrice, infatti, dovrebbe rendere note a breve le date delle prove orali. Il "concorsone" era partito lo scorso 5 maggio con la prova preselettiva svolta in un padiglione delle "Fiere di Sora". Si erano iscritti più di ottocento aspiranti vigili urbani inseguendo il sogno del posto fisso (inquadramento contrattuale di categoria C, posizione economica C1). Un grosso impegno burocratico e organizzativo per il Comune, cominciato già nel 2022, per arginare la carenza di personale agli ordini del comandante Dino Padovani, con un organico ridotto oggi ad appena una decina di unità.

Dalla drastica "scrematura" della preselezione di maggio, alla quale avevano preso parte 493 concorrenti degli oltre ottocento iscritti, sono usciti indenni sessantaquattro candidati. Qualcuno ha rinunciato a proseguire, magari avendo ottenuto il posto con un altro concorso. Fatto sta che l'11 luglio, sfidando un caldo africano, sono stati in cinquantuno a presentarsi nella palestra del liceo "Gioberti" per sostenere la prova scritta. Hanno risposto ai quesiti del test argomentando su quattro temi: il responsabile del procedimento nella legge 241/1990 e similari; i compiti e i poteri degli organi di vigilanza in termini di edilizia; il commercio su aree pubbliche; la guida sotto l'influenza dell'alcol, procedure operative e sanzioni.

Nei giorni scorsi la commissione, presieduta dallo stesso comandante Padovani, ha ultimato la correzione degli elaborati e assegnato i voti. Gli ammessi all'ultima prova, quella orale appunto, sono venticinque, tutti con una valutazione uguale o superiore a 21 punti; gli esclusi sono ventisei, con un voto uguale o inferiore a 18. Un solo candidato ha ottenuto il massimo dei voti: 30. A seguire un 29 e due 28.

Per alcuni il sogno di indossare la divisa della polizia municipale è svanito, per altri prosegue, pronti a giocarsi tutto all'ultima decisiva prova: il colloquio. E chi non verrà assunto a Sora potrà sperare di farcela altrove. Dalla graduatoria finale, infatti, potranno attingere anche altri comuni per rimpinguare i rispettivi organici dei vigili urbani. Come nel caso di Alatri che ne ha già prenotati tre.