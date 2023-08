Ha spento 101 candeline la signora Maria Conti. Grande festa a Pofi per l'ultracentenaria alla quale ha portato personalmente gli auguri, a nome dell'Amministrazione civica, il sindaco Angelo Mattoccia. Nonna Maria è in ottima forma, lucida, reattiva, in buona salute, decisamente non dimostra l'età che ha ed è un piacere scambiare due chiacchiere con lei in quanto c'è sempre qualcosa da imparare e lei di esperienza e di aneddoti ne ha davvero tanti da raccontare.

Emozionato e davvero felice il sindaco Mattoccia ha commentato: «La nostra concittadina Maria ha compiuto 101 anni. È un traguardo straordinario e un motivo di grande gioia per tutti noi. Abbiamo voluto renderle omaggio formulandole i migliori auguri a nome mio, dell'Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza. Maria, classe 1922, è la "decana" del paese e rappresenta un vero tesoro vivente. La sua saggezza, la sua gentilezza e la sua determinazione - ha sottolineato il sindaco - sono un esempio per tutti noi».

Parenti, amici, amministratori si sono stretti intorno a nonna Maria con affetto nel giorno del compleanno, riempendola di attenzioni e riconoscendole l'importante ruolo nella comunità pofana: esempio di tranquillità, serenità e capacità di affrontare la vita con il giusto spirito e il sorriso.