Esplodono alcuni colpi in una festa a San Giorgio a Liri, caccia all'uomo. L'episodio è accaduto durante la due giorni "Notti Magiche" quando fonico e dj sono stati raggiunti da colpi sparati da un'arma ad aria compressa, forse a distanza. Per fortuna le ferite non sono risultate gravi, ma si è aperta una immediata caccia all'uomo. Le indagini dei carabinieri sono serratissime.