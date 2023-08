Sono cinque uomini di origine straniera i coinvolti nell'incidente di ieri sera in via Casilina nord a Ferentino. Nessuno aveva i documenti. Uno di loro è stato trasportato in codice rosso in un ospedale di Roma, altri due hanno fatto ricorso alle cure dei medici dello "Spaziani". Illeso un quarto occupante e fuggito un quinto. Sul posto oltre al personale medico e ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti anche per chiarire il motivo per cui uno dei cinque occupanti si sia dileguato.