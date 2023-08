«Siamo tutti preoccupati, ma no alle ronde»: il sindaco di Pignataro Interamna, Benedetto Murro - esattamente come aveva fatto il collega di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, dopo l'escalation di colpi sera dopo sera - invita i cittadini a non prendere iniziative personali che potrebbero rivelarsi pericolose di fronte all'ondata di furti nelle case che sta colpendo il paese. Intanto mette in moto la protezione civile e pensa a un'azione congiunta con i colleghi sindaci.

«Un fenomeno orribile, solo chi lo ha vissuto può capire quanto sia devastante tornare a casa e avere la sensazione che qualcuno sia passato e abbia messo mano alle tue cose - ha detto Murro - Una sensazione che rimane addosso anche dopo molto tempo. Ho sentito sia i carabinieri che alcuni cittadini». Quindi ieri ha incontrato altri sindaci della zona per verifica l'opportunità di un messaggio congiunto in Prefettura e per altre iniziative.

«Pur comprendendo l'ansia e la preoccupazione - continua Murro - è necessario, tuttavia, ragionare su quanto successo nella notte del 26 agosto. Quella notte non risultano furti né a Pignataro Interamna né a San Giorgio a Liri. Il susseguirsi di notizie sui gruppi delle varie zone ha tuttavia creato un discreto caos con innumerevoli chiamate ai carabinieri che sono intervenuti solo per constatare che si trattava di famiglie, coppiette, ragazzi giovani alla guida chissà in cerca di quale eroismo.

Non metto assolutamente in dubbio la giusta preoccupazione di ognuno che ha portato a chiamare i carabinieri, ma non si può e non si deve fare per ogni macchina che passa o se si sente un rumore nei campi, magari lontano. Il rischio è distogliere le poche risorse disponibili dalle segnalazioni vere, facendo sfumare la possibilità di catturare questi farabutti. Se a questo si aggiunge questa voglia del "fare in proprio", scavalcando la forza pubblica, allora il problema diventa più serio, con queste presunte ronde che girano, alcuni mi dicono addirittura armate, cosa che spero non sia vera. In tal caso si rischia la tragedia».

Intanto, ha chiesto alla Protezione Civile di effettuare dei giri nelle campagne con lampeggiante acceso, specie negli orari più "favorevoli" ai ladri. «È solo un deterrente ma al momento è quello che possiamo fare. Già sabato sera durante la Magnalonga Pignatarese è iniziata questa attività e la stiamo pianificando per i prossimi giorni».