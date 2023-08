Tolti i cordoli di cemento dell'ormai vecchia pista ciclabile di corso Lazio. Proseguono, dunque, i lavori per la riqualificazione del quartiere. Partiti lo scorso 31 luglio adesso si entra nel vivo del progetto. Per la realizzazione di tutto l'intervento sono stati previsti 180 giorni e la somma di due milioni di euro con l'obiettivo di migliorare le infrastrutture per la mobilità e compiere un importante passo in avanti nell'opera di riqualificazione e rifunzionalizzazione del quartiere.

Il progetto

Pista ciclabile, una strada di collegamento tra via Rieti e corso Lazio, pubblica illuminazione, segnaletica orizzontale e una nuova rotatoria. Sono questi i principali interventi che rientrano nell'opera. Il progetto prevede due momenti principali: il primo riguarda la nuova bretella di collegamento con la realizzazione di una rotatoria dal diametro di 35 metri. Mentre il secondo la riqualificazione del quartiere. Ma si procede per fasi. Il nuovo tratto stradale darà continuità alla pista ciclabile e al percorso pedonale. Inoltre, la ciclabile verrà rifinita con colore rosso. Lungo il tracciato, invece, l'accesso ai marciapiedi sarà garantito dalla presenza di passaggi pedonali accessibili con rampe con pendenza inferiore all'8%. Sono stati previsti in totale sei attraversamenti ciclo pedonali promiscui. Nei prossimi giorni si proseguirà con la realizzazione del nuovo tratto stradale, con una durata prevista di settantaquattro giorni. Poi si procederà con la rotatoria e con la realizzazione del nuovo spartitraffico della pista ciclabile. Per terminare con il rifacimento di piazza Lazio. Qui si trova anche il monumento dedicato a Bruno Carloni, bersagliere medaglia d'oro al valor militare. Opera ormai nel degrado da anni, ricoperta di scritte e lastre di marmo crollate. Ma sembra che non interessi riqualificarla.