Un'altra notte in bianco. Un'altra notte passata a cercare di bloccare i ladri nei loro tentativi di entrare nelle case. Così a Pontecorvo i cittadini sono esasperati per l'escalation di furti messi a segno nel corso degli ultimi giorni. Colpi andati a segno, altri solo tentati. Se ne contano decine in poche ore. Una situazione che ha portato i residenti della città fluviale a rimanere in piedi nel corso della notte e a mettere in atto un vero e proprio sistema di controllo con messaggi e chiamate per avvisare di ogni minimo movimento sospetto. Quando sorge l'alba arriva anche il momento del resoconto notturno, di quello che è un vero e proprio bollettino di "guerra".

Nella notte tra venerdì e sabato i ladri sono stati avvistati in via Ravano di Sotto, via Ravano di Sopra, Fontana Merola, Le Cese e Fabbricata. Diversi i furti andati a segno dove sono stati portati via oggetti preziosi e contanti. Molti, per fortuna, anche i tentativi andati a vuoto: a metterli in fuga sono stati spesso i proprietari. Una volta scoperti, i ladri si sono dati a una fuga repentina facendo perdere le loro tracce tra le campagne. Secondo le ipotesi che circolano maggiormente sarebbero più di una le bande in azione sul territorio: i furti spesso avvengono in contemporanea e in zone differenti della città. Malviventi senza scrupoli che colpiscono anche con i proprietari dentro casa e che si spostano da un'abitazione all'altra senza scrupolo alcuno.

Tra le auto sospette ci sarebbe anche un'Audi scura che, secondo i racconti di alcuni testimoni, trasporterebbe una delle bande in azione. Intanto i cittadini hanno avviato delle ronde notturne. Circa un centinaio di persone, divise in gruppi, percorrono le strade di campagna e le principali vie di collegamento nel tentativo di lanciare l'allarme ad ogni movimento sospetto. Una situazione che sta spaventando troppo i residenti che invocano un intervento massiccio per ripristinare la sicurezza.

Nel mentre ci si scambiano numeri di telefono, si creano gruppi whatsapp per lanciare l'allarme e cercare di avvisare amici e conoscenti. Il tutto mentre ci si prepara a un'altra notte di paura dove in tanti resteranno ancora una volta svegli. Massiccia anche la presenza delle forze dell'ordine nelle varie zone.