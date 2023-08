Il parco di Villa Gasbarra è abbandonato a se stesso. Qualsiasi città vorrebbe avere un polmone verde in pieno centro urbano, a Ferentino evidentemente non ci si rende conto dei vantaggi (sottovalutati) che la città possiede dentro le antiche mura.

Appena quattro giochini per i più piccoli, peraltro obsoleti e pericolosi, sono a disposizione di famiglie e bambini al seguito, quando lo spazio che il grande giardino offre in viale Marconi, ne potrebbe accogliere molti di più di passatempi per i bimbi di cui c'è carenza in città.

In questi giorni a Villa Gasbarra è possibile notare anche una panchina danneggiata e perdite idriche visibili nell'impianto d'irrigazione con spreco d'acqua potabile che zampilla sul terreno in punti diversi. Che cosa aspetta il comune ad intervenire? Sempre se al corrente della situazione. È possibile che incrementare giochi e divertimenti abbia dei costi impraticabili?

Tra meno di un mese anche l'estate 2023 andrà in archivio e il parco di Villa Gasbarra è rimasto carente di giochi e di conseguenza, purtroppo, messo nel dimenticatoio dalle famiglie ferentinati, che continuano a fare i conti anche con la mancanza di una piscina pubblica. A nulla valgono gli appelli degli amareggiati cittadini indirizzati alle varie amministrazioni municipali che si succedono, per avere tale piscina. Ferentino in realtà sogna da anni un impianto del genere ed è ancora un miraggio. Una carenza che va a scapito soprattutto della gioventù cittadina, costretta a migrare verso i centri limitrofi che, diversamente, ne usufruiscono.

Si pensi di più ai ragazzi.