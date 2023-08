Arrestato un trentunenne per spaccio di stupefacenti e ricettazione. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Alatri, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto il giovane di origini albanesi. L'uomo, residente a Frosinone e gravato da vari precedenti di polizia per reati inerenti allo spaccio di stupefacenti e contro il patrimonio, nella scorsa notte ha tentato di fuggire da un controllo di polizia a bordo di un'auto. Dopo un piccolo inseguimento è stato raggiunto dai carabinieri che, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, hanno trovato 36,4 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, attrezzi finalizzati allo scasso e oggetti di valore presumibilmente provento di furto.

La perquisizione poi è proseguita anche all'interno dell'abitazione. I militari hanno sequestrato circa dieci grammi di marijuana già confezionata in dosi pronte per lo spaccio, un bilancino di precisione e altra refurtiva.

Parte della refurtiva, consistente in apparecchiature professionali per elettricisti di ingente valore, è stata riconsegnata al legittimo proprietario, che nell'occasione si è complimentato per l'operato delle forze dell'ordine. A seguito del rito direttissimo, il giudice, oltre a convalidare l'arresto, ha disposto nei confronti dell'indagato la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza con obbligo di permanenza domiciliare dalle 22 alle 7, in attesa del processo.