Una richiesta urgente d'intervento per ripristinare la pubblica illuminazione in piazza Annunziata. È questa l'istanza presentata ieri mattina dal consigliere comunale di minoranza Angela Tribini. La centralissima piazza del rione Pastine si trova da diverso tempo al buio con il sistema della pubblica illuminazione totalmente non funzionante. Una situazione che ha generato forti lamentele e spinto l'intervento dell'esponente di minoranza.

Il consigliere comunale di opposizione è intervenuta dopo aver ricevuto «diverse segnalazioni da parte dei cittadini del rione Pastine, piazza Annunziata, in merito al servizio dell'illuminazione pubblica non funzionante da più settimane. Ciò causa disservizio e mancanza dei requisiti di sicurezza e di incolumità dei cittadini che vi abitano e transitano quotidianamente».

Per questo motivo il consigliere Tribini ha trasmesso l'interrogazione al sindaco Anselmo Rotondo e al responsabile dell'area manutenzione del Palazzo municipale spiegando le problematiche che si stanno vivendo nel rione Pastine a causa di questo disservizio.

Nell'istanza chiede «al fine di evitare eventuali responsabilità penali e civili, di attivarsi con urgenza al ripristino dell'illuminazione al fine di garantire la sicurezza pubblica».