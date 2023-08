Un episodio dopo l'altro, ora non può essere più un caso! Tubi tagliati e acqua che manca. È la seconda volta che accade nel piccolo ma ridente comune di Colle San Magno.

La vicenda

Tutto inizia due giorni fa quando arriva la comunicazione all'amministrazione che la pressione dell'acqua è troppo bassa. Subito dal Palazzo comunale si mobilitano. Arrivati sul posto «si sono trovate i tubi tagliati», riferisce il sindaco Valentina Cambone. La stessa che ha definito il gesto «vergognoso e che, oltre ad aver causato un grave disservizio ai cittadini delle zone interessate, è un reato».

Immediatamente è scattato il sopralluogo, a giungere subito sul posto l'assessore ai Lavori Pubblici Pietro Cambone. L'atto di vandalismo si è verificato in località Cisterna e ha riguardato una decina di famiglie. Quindi giorni fa, la medesima situazione in località Tigione.

Al primo episodio non si poteva immaginare un gesto volontario, mentre ora i sospetti che ci sia una mano che compie questi atti volontariamente - forse per dispetto - diventa più concreto. «Ci siamo attivati sin da ieri mattina per sistemare tutto. All'inizio - ha continuato il sindaco - c'è stata un po' di acqua presente ancora nei tubi che portano alla cisterna comunale, poi pian piano si è svuotata». Nella prima zona, invece, sono rimasti con i rubinetti a secco quasi immediatamente. Ora che la situazione si è normalizzata si procederà alla fase due. L'Amministrazione comunale ha già debitamente informato le autorità competenti e provvederà, quanto prima a sporgere denuncia.