Rischia di spopolarsi ancor di più il centro storico di Ferentino in mancanza di interventi concreti e risolutivi da parte delle amministrazioni comunali. La pavimentazione in basalto, notoriamente fastidiosa e spesso malferma, in via XX Settembre e in piazza Giacomo Matteotti, rappresenta il motivo principale che nel corso degli anni ‘90-‘00 ha tenuto progressivamente lontano dal centro la popolazione. In particolare gli automobilisti che detestano transitare su quel lastricato che fa traballare e provoca talvolta danni meccanici ed elettrici alle automobili, come confermano meccanici ed elettrauti. Per non dire dei numerosi pedoni anziani caduti, alcuni dei quali sono finiti in ospedale con varie fratture delle ossa.

Oggi si apprende che perfino una delle farmacie storiche che da decenni esercita in centro, fra non molto si trasferirà in viale Alfonso Bartoli, quindi oltre i centrali viale Marconi e via XX Settembre. Ed allora non è roseo affatto il futuro per i negozianti del centro, in attesa di tempi migliori che potrebbero non arrivare mai, se la situazione viaria non dovesse cambiare affatto. Il problema in ogni modo non è di facile risoluzione. Sia per i costi che per i tempi, che non sarebbero brevi, per poter rifare completamente la pavimentazione, e questo andrebbe a scapito dei pochi negozi superstiti. Si tratterebbe perciò di una scelta coraggiosa da parte del Comune, che difficilmente interverrà in tal senso.

Il pavé tra l'altro ha richiesto negli anni, in vari tratti stradali, molti interventi di riparazione e spese a svantaggio delle casse comunali. E molto probabilmente si andrà avanti di questo passo. Vale a dire intervenendo allorché quel laterizio si scollerà dal fondo, come avviene di tanto in tanto, oscillando al passaggio di veicoli e passanti.