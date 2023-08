Parco del fontanile: progetto realizzato a metà. L'area verde che nasce alle spalle del celebre monumento dedicato alla Madonna ancora non è stato completato, come invece gli abitanti si aspettavano. Il parco è stato inaugurato lo scorso maggio con tanto di taglio del nastro, ma poi tutto si è fermato. Le richieste da parte dei residenti e degli amanti del verde sono tante, per cui ci si augura che ancora una volta l'amministrazione comunale del sindaco Alioska Baccarini si mostri sensibile a tali istanze e si attivi per portare a termine un progetto bello, interessante, ma soprattutto utile alla comunità.

L'area da sempre è stata meta di molte famiglie; è completamente immersa nel verde, in piena sicurezza considerando il fatto che le auto non transitano, e si trova in uno snodo importante dove si possono praticare delle vere e proprie attività sportive: trekking, fuori pista, percorsi naturalistici molto suggestivi. Insomma, un'area importante e da tenere nella massima considerazione. Negli anni scorsi e con il passar del tempo la zona è divenuta una sorta di discarica a cielo aperto.

Il reiterato interessamento dei residenti ha fatto sì che lo scorso anno scendesse in campo l'amministrazione comunale con Marina Tucciarelli nelle vesti di vicesindaco, che in prima persona si è interessata del problema segnalato, riportando nel parco un po' di pulizia, di controllo e di sicurezza. Grazie poi alla consigliera regionale Sara Battisti sono state collocate delle panchine, ma ancora devono essere installati i giochi per i bambini e portate a termine altre installazioni.

Piccoli interventi per completare una grande opera di sicuro apprezzata dagli amanti del verde e della tranquillità. I residenti, compreso il custode Alberto Zangrilli, fanno appello agli uffici preposti affinché il loro progetto sia portato a termine e i bambini abbiamo uno spazio sicuro per poter giocare.