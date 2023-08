Vandalismo e inciviltà. Un mix che ha prodotto uno scempio intollerabile per il paese e per il luogo dove si è manifestato: il cimitero comunale. Criminali dell'ambiente si servivano dell'isola ecologica sistemata nei pressi del cimitero senza, però, utilizzarla correttamente: le buste dell'immondizia venivano posate a terra incuranti che, complici le giornate torride, avrebbero accresciuto i danni ambientali e sanitari. Non solo. Qualcuno ha anche danneggiato la telecamera di videosorveglianza posta nel sito.

Il sindaco Enrico Pittiglio ha stigmatizzato duramente l'accaduto: «Siamo stati costretti a togliere l'isola ecologica nei pressi del cimitero. Doveva essere un servizio aggiuntivo per le emergenze o per i soggiorni brevissimi, stava diventando una brutta abitudine. Talmente brutta che ormai non si utilizzava nemmeno più l'isola ecologica ma si preferiva lasciare tutto per terra. Nel riordino generale delle isole ecologiche, nell'ordine di una revisione del servizio con la videosorveglianza su tutte le isole ecologiche. A proposito – sottolinea Pittiglio - ringraziamo il barbaro che ha sradicato la telecamera interna all'isola».

Quindi ricorda che non c'è motivo di lasciare le buste all'isola ecologica: «Te la veniamo a prendere a casa». Intanto Pittiglio e il suo staff ripensano a come rimediare: «Stiamo valutando diverse ipotesi sui posizionamenti delle isole» fanno sapere.

Duri i commenti dei cittadini, accompagnati dalla richiesta di ripristinare l'isola ecologica presso il cimitero anche perché c'è chi non riesce a usare le altre isole in quanto non abilitati.