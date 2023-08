Dopo gli ultimi recenti episodi che hanno raccontato di persone assalite dai cinghiali, la stretta delle istituzioni si sta facendo sentire. Tante, anzi tantissime, le richieste di intervento per giardini e coltivazioni distrutte in tutto il Cassinate: istanze non di certo sottovalutate. Ma a seguito degli ultimi accadimenti - con un giovane di Esperia finito in ospedale dopo un'aggressione sotto casa e un altro caso ai danni di un'anziana a Isola del Liri - le misure devono diventare stringenti. Così, dopo le prime iniziative della Atc di Frosinone - insieme a Provincia e Comuni - Quadrini ha chiesto all'assessore regionale Righini la convocazione di un tavolo tecnico per l'emergenza cinghiali.

Le richieste

Con una lettera via mail trasmessa all'assessore regionale all'agricoltura, Giancarlo Righini, il presidente del Consiglio provinciale, Gianluca Quadrini, ha chiesto la convocazione di un tavolo tecnico per l'emergenza cinghiali. «Gli ultimi episodi avvenuti in provincia di Frosinone e le difficoltà di gestire concretamente l'emergenza cinghiali da parte dei Comuni sta diventando una criticità da risolvere al più presto - sottolinea Quadrini - Come Provincia, nel ruolo di delegato alla polizia provinciale, insieme al presidente Luca Di Stefano, abbiamo nei giorni scorsi avviato un proficuo confronto con l'Atc Fr2 e i funzionari regionali del settore competente per l'attuazione delle misure di contenimento del fenomeno, per la modifica ad hoc e l'ampliamento del Piano regionale (Priu)».

«Resta però alta l'attenzione sulla presenza degli ungulati soprattutto all'interno delle aree abitate che stanno mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini - continua Quadrini - e per questo motivo ho fatto richiesta all'assessore regionale Righini di convocare urgentemente un tavolo tecnico per affrontare l'emergenza e condividere iniziative che aiutino i Comuni a superare tale criticità».