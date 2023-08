Tragedia nella notte tra mercoledì e giovedì, in via Pietra Rea, dove ha perso la vita un anziano di 83 anni, Vittorio Cardinali.

Attorno alle 00.20 un tonfo sordo ha scosso la tranquillità del borgo. Un tonfo dovuto alla caduta dell'uomo, precipitato giù dal balcone della sua abitazione, posizionata al quarto piano di un edificio ad un'altezza superiore ai 10 metri.

L'impatto sul selciato sottostante è stato fatale all'ottantatreenne, che - nonostante i soccorsi immediatamente prestati da alcune persone e poi dai sanitari dell'Ares 118 prontamente chiamati - è deceduto a causa dei numerosi traumi riportati.

Era stata allertata anche un'eliambulanza da Roma, atterrata nell'arco di poco tempo presso l'elisuperificie di Osteria della Fontana ad Anagni, ma il mezzo è ripartito vuoto, poiché Vittorio Cardinali purtroppo era già morto.

Sull'episodio stanno indagando sia i carabinieri della locale stazione che i colleghi della stazione di Anagni.

In attesa del referto medico, non si esclude al momento alcuna ipotesi: dal malore al fatto accidentale fino al gesto estremo.

Soltanto con un quadro più chiaro della situazione in cui è maturato l'accaduto, si potrà dare una risposta.

Ancora da stabilire la data dei funerali, anche se, con tutta probabilità, si terranno nella giornata di domani.

Sarà quello il momento in cui la comunità sgurgolana, da ieri rimasta sconvolta, potrà dare l'ultimo saluto a Vittorio Cardinali.

Sul luogo del tragico episodio sono intervenuti anche la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco di Frosinone.

Il traffico in via Pietra Rea è stato bloccato per diverso tempo in entrambe le direzioni, in entrata e in uscita dal paese, al fine di prestare i soccorsi all'uomo, rivelatisi inutili, e di effettuare tutti i rilievi del caso.