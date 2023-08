Ancora una notte insonne per i residenti di Pignataro e di Pontecorvo, dove i ladri sono tornati in azione. Tre i colpi che hanno riguardato la città fluviale, in zona Fontana Merola, due dei quali falliti per la presenza massiccia delle pattuglie in azione. Altri due a Pignataro, tra via Ravano e una parallela. Con un'auto pure intercettata e seguita per un pezzo.

Ancora da quantificare il bottino racimolato tra oro, denaro e qualche oggetto di valore. E da verificare anche se possa essersi trattato di un'unica banda o di più ladri in azione sul territorio. Un territorio che, nonostante i tentativi posti in essere, dà un bel filo da torcere ai malintenzionati, vista la presenza di un sistema integrato di pattuglie che non mollano la presa, coordinati dal capitano Taglietti e dal tenente Fava. E anche in questo caso i ladri potrebbero avere le ore contate.

Per fortuna negli episodi registrati nelle scorse ore tra la Valle dei Santi e il Pontecorvese, i proprietari non erano in casa come invece è accaduto in altre occasioni.

La prevenzione resta, comunque, il punto da cui partire. Se da un lato, infatti, il territorio è presidiato dalle forze dell'ordine, dall'altro vi sono altri fronti da "rafforzare". A partire dalla toponomastica, che in alcuni punti andrebbe "aiutata", anche per consentire alle vittime di offrire indicazioni immediate e chiare agli inquirenti. Non meno importante la celerità delle segnalazioni: una informazione immediata alle forze di polizia si traduce in un'azione più rapida e aggressiva.