L'ondata di calore prosegue. Da lunedì, per il quinto giorno di fila, ma ci sarà anche domani, il sistema di allerta degli effetti delle ondate di calore sulla salute assegna a Frosinone il livello tre, il massimo.

Oggi l'ondata di calore interesserà 19 comuni tra i 27 monitorati ogni anno dal ministero della Salute. Bollino rosso dunque per Oggi il bollino rosso interesserà Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Domani, invece, si aggiungeranno Ancona e Messina, mentre passeranno in giallo Genova, Milano, Napoli, Torino e Viterbo.

Per Frosinone previsti ancora 37 gradi alle ore 14 sia oggi che domani, mentre è in aumento la temperatura prevista alle ore 8, 26° oggi e 25° domani.

Stante le continue ondate di calore che si stanno susseguendo, nei giorni scorsi il circolo frusinate di Legambiente aveva lanciato un appello all'amministrazione comunale. «C'è da essere molto preoccupati per la crescente frequenza, intensità e durata delle ondate di calore sulla nostra città - ha scritto Legambiente - Ci chiediamo se lo sia anche la Città di Frosinone.

Non si pensi che il fenomeno possa essere transitorio: i modelli climatici parlano chiaro, se non si arrestano al più presto le emissioni di gas serra il clima del bacino del Mediterraneo è destinato a diventare sempre più ostile, con conseguenze pesanti per le persone, l'agricoltura e le attività economiche in generale. Un piano organico di adattamento ai cambiamenti climatici non è più rinviabile».