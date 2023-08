Interventi programmati, il Consorzio di bonifica comunica tutti gli step al Comune. Dopo i solleciti dell'ente, ora partirà la realizzazione dei nuovi argini del torrente Ascensione, nei pressi del ponte che segna il confine con il Comune di Cassino. Lo smottamento, lo ricordiamo, avvenne lo scorso novembre a seguito della bomba d'acqua che investì il territorio creando non pochi disagi. Poi le richieste di intervento dei cittadini, per sapere lo stato delle attività in essere.

«Il Comune di Cervaro, gli uffici competenti, e i soggetti preposti, hanno tutti indistintamente esercitato le loro funzioni e continuato a sollecitare organismi consortili per arrivare a una soluzione al problema relativo all'avvio dei lavori di sistemazione per la messa in sicurezza della sponda del torrente Ascensione, in località Foresta - ha sottolineato il sindaco Ennio Marrocco - Anche lo scorso 27 luglio ho di nuovo scritto al Consorzio di bonifica, alla Regione Lazio e nello specifico ai funzionari del settore Agricoltura, per sollecitare tutti gli uffici competenti a rinvenire una pronta soluzione per la realizzazione dei nuovi argini del torrente Ascensione, nei pressi del ponte che segna il confine con il Comune di Cassino. Il Consorzio a fronte dell'insistenza del Comune di Cervaro e delle sue ripetute sollecitazioni ha fatto sapere che la manutenzione del torrente sul tratto segnalato sarà dunque assegnata per l'inizio lavori».

Resta, dunque, alta l'attenzione dell'amministrazione comunale per la tenuta idrogeologica del territorio, a garanzia della sicurezza dei cittadini «avendo già più volte sollecitato il Consorzio di bonifica a disporre interventi volti all'adeguamento della sezione dell'alveo del canale. Si tratta di un'operazione ordinaria di un'importanza straordinaria, non solo dal punto di vista prettamente estetico, ma anche dal punto di vista pratico poiché consente il ripristino e la messa in sicurezza della sponda del torrente» aggiunge il primo cittadino. Nei giorni scorsi, inoltre, l'amministrazione ha segnalato, proprio al Consorzio, una serie di ulteriori interventi da effettuare su diversi corsi d'acqua presenti sul territorio comunale.

«Corsi che necessitano, per prevenire possibili fenomeni di esondazione, di operazioni specifiche e, in molti casi, straordinarie, attesa la deprecabile condizione in cui versano rappresentando situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica. Nonostante l'impegno profuso tuttavia, rimane sempre qualcuno per cui l'importante è che le situazioni non migliorino e che ci sia sempre qualche lamentela da cavalcare» ha concluso Marrocco.