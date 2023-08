Tragedia nella notte a Sgurgola, poco dopo le 24. Un anziano di ottantatré anni è precipitato giù dal balcone della propria abitazione, in via Pietra Rea nel centro storico. L'uomo è morto per via dei numerosi traumi riportati. La caduta è avvenuta dal quarto piano della casa e l'anziano è stato rinvenuto, oramai esanime, sul selciato della propria abitazione. Sull'episodio indagano i carabinieri della locale stazione, in attesa del referto medico che chiarisca, se possibile, alcuni dettagli. Per il momento non è esclusa nessuna pista: dalla caduta accidentale, al malore, fino al gesto estremo. Pare che l'uomo soffrisse di Alzheimer. Cordoglio in tutta Sgurgola.