Un vastissimo incendio si è sviluppato ieri pomeriggio tra Villa Santa Lucia e Piedimonte San Germano, distruggendo tantissime coltivazioni e lambendo le case.

Un rogo di vastissime dimensioni, partito sembrerebbe in località Colle San Martino, lungo la strada provinciale, fino ad avvicinarsi paurosamente alle abitazioni.

«Immediato l'arrivo sul posto di diverse squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile di Piedimonte, della polizia locale di Villa Santa Lucia e di un elicottero dei vigili del fuoco» ha raccontato il primo cittadino di Villa Santa Lucia, Orazio Capraro, operativo sin dai primi momenti.

Fondamentali, poi, i canadair che hanno cercato dall'alto di contenere il fronte di fuoco. Prima, però, si è reso necessario interrompere la linea elettrica della zona, per permettere l'intervento in sicurezza. E proprio il primo cittadino di Villa Santa Lucia ha eseguito personalmente giri di perlustrazione per meglio comprendere che tipo di attività svolgere e supportare volontari e squadre. «È necessaria la massima collaborazione e come sempre vi rinnovo l'invito a tenere puliti terreni privati e giardini» ha ribadito Capraro, fermo sostenitore dell'importanza delle attività di pulizia di terreni e cunette: un'azione di prevenzione fondamentale.

Anche a ridosso del Ferragosto, così come a seguito del nubifragio dell'inizio del mese, il messaggio era stato chiaro. Il fronte di fuoco ha divorato ettari ed ettari di vegetazione, spostandosi poi sul versante pedemontano.

Come accertato nell'immediatezza, le fiamme hanno anche divorato parte dello splendido uliveto delle monache. Un fronte di fuoco avanzato tanto rapidamente da rendere le operazioni in corso a dir poco complesse. Le attività di spegnimento sono andare avanti fino all'arrivo del buio, con fiamme difficili da contenere. Un'azione sinergica che ha messo a dura prova le squadre di protezione civile e dei vigili del fuoco da terra, sempre in prima linea. Solo una settimana fa un grosso incendio si era sviluppato a Piedimonte alta, lambendo sempre le case: un rogo che aveva minacciato come ieri le abitazioni. Vigili e volontari sempre in azione.