Forti rallentamenti nella serata sulla linea ferroviaria Roma-Cassino, a causa dell'investimento di una persona nel tratto tra Termini e l'ex stazione di Roma Casilina. È accaduto alle 18.54 e l'autorità giudiziaria ha predisposto degli accertamenti che si stanno protraendo a lungo. Forti le ripercussioni sul traffico ferroviario con inevitabili disagi per i passeggeri: alcuni treni sono stati cancellati, altri sono stati fermati in stazioni intermedie, senza arrivare alla destinazione ultima. La circolazione appare in leggera ripresa dalle 22.45.