Incidente nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale che da Ceprano conduce a Falvaterra. Un automobilista di Roccasecca, alla guida di una Fiat Panda, per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro la protezione del ponticello che si trova lungo l'arteria. L'uomo, che ha battuto la testa sul parabrezza dell'auto, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Frosinone. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi. Resta comunque il rischio su quel tratto di strada, causato proprio dalla mancata sistemazione del ponticello. I lavori di sistemazione annunciati dalla Provincia tardano, rendendo critica la situazione dell'arteria. L'ennesimo incidente di ieri rende sempre più urgente un intervento risolutore dell'annoso problema.