Come ogni fine agosto si inizia già a pensare al rientro tra i banchi di scuola. Nel Lazio si parte il 15 settembre, ma la maggior parte delle regioni italiane inizieranno qualche giorno prima. La prima provincia a suonare la campanella è quella di Bolzano, rientro previsto il 5 settembre. Mentre in Piemonte, in Val d'Aosta e in provincia di Trento si torna l'11 settembre. In Lombardia il primo giorno di scuola è fissato al 12. Il 13 settembre, invece, sarà la volta della Campania, dell'Abruzzo, della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia, delle Marche, della Sicilia, dell'Umbria e del Veneto.

Per quanto riguarda le festività le lezioni saranno sospese da sabato 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 per le vacanze di Natale. Mentre per il ponte di Pasqua (che cadrà il 31 marzo) le scuole chiuderanno giovedì 28 marzo e riapriranno il 2 aprile 2024.