Otto giorni all'inizio delle attesissime Olimpiadi Victoria di Madonna della Neve. Dopo la cerimonia inaugurale del 31 agosto, l'impianto sportivo della parrocchia si trarsformerà in un vero e proprio villaggio olimpico in cui bambini e ragazzi, per dieci giorni, si misureranno in più di venti discipline. Gli atleti, come di consueto, saranno suddivisi in categorie in base all'età. Alla categoria omega e genitori sono assegnati i nati dal 2005 a scendere, alla categoria A i nati dal 2006 al 2008, alla categoria B dal 2009 al 2010, alla C quelli nati dal 2011 al 2012, alla D dal 2013 al 2014, mentre alla categoria E i bambini nati dal 2015 al 2016. Per i più piccoli ci sono le categorie Z, X e Y, assegnate rispettivamente ai bimbi nati dal 2017 al 2018, dal 2019 al 2020 e dal 2021 a seguire.

Le iscrizioni sono state aperte ieri e potranno essere effettuate tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito dell'evento, chiamare il numero 379.1593492 o inviare una mail a olimpiadivictoria@gmail.com. I partecipanti, lo ricordiamo, saranno divisi in quattro squadre, a ognuna delle quali è assegnato un colore: le Aquile gareggeranno con la maglia bianca, i Condor con la maglia verde, maglia rossa per i Falchi e blu per i Grifoni. Le gare, che inizieranno il primo settembre alle 9, si svolgeranno, replicando la formula di successo degli anni passati, dal lunedì al mercoledì nel pomeriggio, mentre il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica anche di mattina.

Saranno, quindi, dieci giorni all'insegna dello sport, della condivisione e del divertimento, ma non solo.Tanti, infatti, gli appuntamenti in programma, a partire dal grande spettacolo di apertura, realizzato dai ragazzi dello staff, in collaborazione con la scuola di danza Dance Lab, con la direzione artistica di Nino Barbato. Sarà incentrato sul tema, al quale è dedicata l'intera iniziativa, della pace, dell'inclusione, dell'accoglienza e della fratellanza. Domenica 3 settembre, ci sarà l'incontro con i volontari del comitato di Frosinone della Croce rossa italiana, presenti per diffondere la cultura del soccorso, attraverso l'informazione, la divulgazione e dimostrazioni di manovre salvavita. Sabato 9 si rinnova l'appuntamento, ormai fisso, con la donazione di sangue, organizzato dell'associazione Adolas. Alla chiusura delle Olimpiadi tutti i donatori, in quanto "campioni di solidarietà", saranno premiati con una medaglia.

Sempre il 9 settembre torna il consueto e sempre affascinante appuntamento con le dimostrazioni dei vigili del fuoco per "Pompieropoli". Domenica 10, invece, torna la "Pedalata dell'amicizia", che ogni anno raccoglie oltre seicento iscritti, con intere famiglie che percorreranno le strade della città. E come in ogni villaggio olimpico che si rispetti, di sera si accende la festa, con appuntamenti gastronomici, musica e ballo. Grande novità di quest'anno il preserale, con tantissimi appuntamenti dedicati ai bambini, nella fascia oraria dalle 19.30 alle 21.30, con maghi, bolle di sapone, truccabimbi e tante sorprese.