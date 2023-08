Dolore e profondo cordoglio per la comunità di Sant'Angelo in Villa che ieri ha tributato l'ultimo saluto a Tonino Greci. In tanti hanno reso omaggio a Tonino Greci partecipando alle esequie che si sono svolte ieri pomeriggio nella Chiesa evangelica battista proprio a Sant'Angelo in Villa. Una folla silente e commossa, stretta attorno al dolore dei familiari dell'uomo per una perdita così dolorosa e prematura. Tonino, 56 anni, conosciuto e stimato da tutti, è morto nella mattinata di lunedì a seguito di un malore che gli è stato fatale.

Il tragico evento si è verificato ad Anagni, in zona Osteria della Fontana, mentre era alla guida di un camion. Poco dopo le 10.30, all'altezza del chilometro 64 della via Casilina, la tragedia: l'autotrasportatore, dipendente di una società di Colleferro, mentre era a bordo del suo veicolo è stato colpito da un infarto. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato un collega che lo seguiva con un altro mezzo e che ha notato il tentativo dell'uomo di accostare e fermarsi senza però riuscire nell'intento di arrestare la corsa. Così il camion ha invaso la carreggiata opposta che fortunatamente in quel momento non era percorsa da altri veicoli. Subito alcuni residenti della zona hanno allertato forze dell'ordine e soccorsi che sono intervenuti tempestivamente.

Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Anagni, ai vigili del fuoco di Fiuggi e al corpo del la polizia locale, gli operatori del 118. Per Tonino Greci, però, non c'è stato nulla da fare e, nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, non è stato possibile scongiurarne la morte. Lo sconcerto ha raggiunto la sua città, Veroli, basita davanti ad una dipartita tanto improvvisa e inattesa. Decine i messaggi di vicinanza e di condoglianze alla famiglia, in particolare a moglie e figlia, per la perdita di un uomo perbene, gentile e amorevole. A ricordarlo, oltre a molti amici e colleghi, anche alcune associazioni locali per le quali si è prodigato, dedicando tempo libero, passione e impegno, come l'associazione "Rugantino", riconoscente per gli anni spesi da Tonino Greci a supporto delle sue attività.