Dopo lunedì e ieri, anche oggi e domani sarà bollino rosso a Frosinone per l'ondata di calore che sta avvolgendo tutta Italia. È quanto emerge dal consueto monitoraggio del ministero della Salute nell'ambito del sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute. Oggi e domani, come già accaduto ieri, alle ore 14, la temperatura massima raggiungerà i 37 gradi con una temperatura massima percepita sempre di 38 gradi. Alle ore 8, invece, sono previsti oggi 25 gradi e domani 26.

Oggi e domani il bollino rosso interesserà Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Domani, invece, Viterbo, unica, passerà da arancione a rosso. Nessuna città è al livello zero, il verde, mentre si manterranno al giallo, il livello 1, Ancona, Bari, che domani saranno in arancione, il livello 2, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo, Pescara, Reggio Calabria.

Intanto sull'emergenza caldo interviene anche il circolo frusinate di Legambiente. Che scrive: «Attenzione: anche oggi e domani bollino rosso a Frosinone per l'ondata di calore in atto. C'è da essere molto preoccupati per la crescente frequenza, intensità e durata delle ondate di calore sulla nostra città. Ci chiediamo se lo sia anche la città di Frosinone. Non si pensi che il fenomeno possa essere transitorio: i modelli climatici parlano chiaro, se non si arrestano al più presto le emissioni di gas serra, il clima del bacino del Mediterraneo è destinato a diventare sempre più ostile, con conseguenze pesanti per le persone, l'agricoltura e le attività economiche in generale».

Legambiente avverte: «un piano organico di adattamento ai cambiamenti climatici non è più rinviabile». Intanto, secondo i dati dell'ufficio meteo comunale, la temperatura massima di agosto a Frosinone alta è stata di 38,3 gradi registrata alle 15.25 di ieri. Sempre ieri si è raggiunto anche il top della minima con 20,7 gradi contro i 20,5 del 3 agosto. La ventilazione resta, invece, da Sud-Ovest. Il mese scorso, invece, la temperatura più alta era stata di 40,2 gradi, registrata il girono 18. Tre giorni dopo con 24,3 gradi il picco della minima.