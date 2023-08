Dopo le ultime aggressioni di domenica a Isola del Liri e di ieri ad Esperia con altrettanti feriti, riprende vigore in tutto il territorio sorano l'emergenza cinghiali. Il loro numero incontrollato fa paura. Ormai s'incontrano frequentemente tra le vie della città. Due donne hanno filmato in zona Selva, vicino la rampa d'ingresso della superstrada Sora-Ferentino, un grosso esemplare che camminava indisturbato lungo il ciglio della carreggiata. Le donne erano in auto e l'animale non si è spaventato per la loro presenza, non è scappato, anzi, ha attraversato la strada proprio davanti la vettura. Un "incontro ravvicinato" che nel quartiere ha destato non poca apprensione.

«I cinghiali si stanno abituando all'uomo, non scappano più, non hanno paura e addirittura iniziato a girare anche di giorno - sbotta un residente della zona - Qui abbiamo il terrore di incontrarli, specie di notte quando sentiamo la loro presenza nei nostri campi, infatti stanno distruggendo i raccolti calpestandoli e mangiando tutto».

Da qui l'iniziativa: «Stiamo raccogliendo delle firme per presentare una richiesta al sindaco: bisogna tornare a installare le gabbie che sono state rimosse. E se questo non è possibile, allora il Comune si devono organizzare e trovare un'altra soluzione per porre rimedio a questa situazione che per noi è di grande pericolo. Ora che è estate, capita di tornare tardi la sera, dopo un giro in centro, un gelato in piazza, ed ecco che quando si rientra si cerca di fare più rumore possibile, accendere subito le luci perché i cinghiali ormai sono nostri vicini di casa. Sono mesi che viviamo così. Non è più tempo di attendere, serve una soluzione urgente».

A pensarla come lui sono in molti. Il presidente del comitato di quartiere numero tre, Daniele Urbano, raccoglie l'allarme e annuncia che entro la fine di agosto intende convocare una riunione con la struttura tecnica comunale, il sindaco e i residenti delle zone San Giorgio e Scocciaformiche, dove la presenza dei cinghiali è divenuta insostenibile. I cittadini attendono un'azione decisa e immediata per contrastare l'esplosione della popolazione di cinghiali registrata negli ultimi mesi. Ne va della sicurezza delle persone e della produzione agricola.