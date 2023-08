Viola gli obblighi della sorveglianza speciale e viene arrestato. Guai per un venticinquenne di Cassino fermato dagli uomini della stazione di San Giorgio a Liri e della compagnia di Pontecorvo per un controllo. Nel corso delle ultime settimane i carabinieri della compagnia di Pontecorvo hanno infatti intensificato i servizi di controllo del territorio, come disposto dal comando provinciale di Frosinone, con un dispiegamento di decine di pattuglie, soprattutto negli orari serali e notturni. Proprio nell'ambito di questi servizi, i militari della stazione di San Giorgio a Liri hanno arrestato un venticinquenne di Cassino, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e stupefacenti, per violazione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora.

I carabinieri hanno sorpreso il giovane nel centro abitato di San Giorgio a Liri, nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza. Pertanto avendo violato il provvedimento dell'autorità giudiziaria è stato arrestato. Continua, quotidiana, l'azione di contrasto a qualsiasi forma di illegalità da parte dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo.