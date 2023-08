Incidente mortale ieri pomeriggio a Ceprano, lungo via Santa Maria. Ha perso la vita, nello scontro tra una moto Bmw e una Giulietta, Paola Paletti sessantaseienne di Guidonia Montecelio che viaggiava in sella alla due ruote condotta dal marito, di tre anni più grande. La donna è morta in seguito alle gravi ferite riportate a causa dell'impatto. Mentre il coniuge, gravemente ferito, è stato trasportato con l'eliambulanza al Policlinico "Gemelli" di Roma. La dinamica del sinistro, che si è verificato intorno alle 17, è al vaglio dei carabinieri.

La moto percorreva via Santa Maria in direzione Isoletta d'Arce mentre l'auto procedeva in direzione contraria quando è avvenuto lo scontro. Praticamente illeso, invece, l'uomo alla guida della vettura. Le condizioni della coppia, che pare fosse a Ceprano in visita da amici, sono apparse subito gravi. Immediati i soccorsi dei sanitari. In particolare il marito della vittima sembrava stare peggio. La donna, invece, aveva evidenti ferite agli arti inferiori, ma parlava e voleva alzarsi. Purtroppo però le sue condizioni si sono aggravate di colpo ed è morta.