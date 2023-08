Scontro moto-auto in via Santa Maria, muore la donna che viaggiava dietro al centauro, elitrasportato il marito.

La sessantaseienne, P. P., è deceduta in seguito alle gravi ferite riportate a causa dell'impatto, mentre il marito è stato elitrasportaro al Policlinico "Gemelli". L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17. La moto percorreva via Santa Maria in direzione Isoletta d'Arce mentre l'auto, una Giulietta Alfa Romeo procedeva in direzione contraria quando, per cause al vaglio dei carabinieri, è avvenuto lo scontro. I due che viaggiavano sulla moto sono stati sbalzati a terra. Praticamente illeso, invece, l'uomo alla guida della vettura.