Assalito da un branco di cinghiali, trentacinquenne di Esperia finisce in ospedale. È accaduto nella notte in via Selvi. L'uomo, che aveva raggiunto un distributore automatico per l'acquisto delle sigarette, è stato caricato da un cinghiale che voleva difendere il proprio cucciolo. E dopo l'impatto è finito a terra, in una cunetta, riportando la rottura della tibia. Nella stessa zona venerdì altri cinghiali avevano provocato la caduta a terra di un motociclista, trasferito a Latina