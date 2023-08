Olimpiadi Victoria ai blocchi di partenza. Ieri a palazzo Munari la conferenza stampa di presentazione, con la quale si sono aperte ufficialmente le iscrizioni, che potranno essere effettuate tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.

Tra nove giorni l'impianto sportivo della parrocchia di Madonna della Neve diventerà un vero e proprio villaggio olimpico, nel quale centinaia di bambini e ragazzi si sfideranno nelle diverse discipline.

La manifestazione, giunta alla quarantasettesima edizione, prenderà il via il 31 agosto alle 20.30 con la cerimonia inaugurale. Il primo settembre alle 9 l'inzio delle gare.

Atletica, pallavolo, basket, ma anche tiro alla fune, calcio balilla, tiro a segno, sono soltanto alcune delle tante attività che coinvolgeranno i piccoli atleti, con l'assistenza di uno staff composto da ben ottanta ragazze e ragazzi volontari. A contendersi la vittoria, ma soprattutto a divertirsi insieme, quattro squadre, le Aquile, i Condor, i Falchi i campioni uscenti, i Grifoni.

E dopo aver raggiunto 970 iscrizioni lo scorso anno, quota mille partecipanti è l'obiettivo al quale puntano quest'anno gli organizzatori. Sempre all'insegna della condivisione, dell'inclusione e del divertimento, frutto del binomio vincente fede e sport, da sempre solido fondamento dell'iniziativa.

«Si tratta di un progetto importante con uno scopo ben definito – ha commentato Andrea Cattini, referente dello staff organizzatore – Quello dell'aggregazione, dello stare insieme, del divertirsi facendo divertire gli altri, senza far caso alle fatiche che si fanno e senza pensare a nulla se non al bene della comunità intera. Questo è quanto ci stiamo prefissati da sempre ed è lo spirito con cui abbiamo portiamo avanti questa manifestazione».

Ideatore della ormai storica manifestazione, la cui prima edizione risale al 1970, padre Adelmo Scaccia, che con le Olimpiadi ha regalato, anno dopo anno, ai più piccoli, ma anche ai grandi, momenti di svago, sport e aggregazione, in una kermesse che da sempre riscuote grande successo e partecipazione.

A padre Adelmo ha voluto rivolgere un pensiero a padre Richie Benlot Porras, parroco di Madonna della Neve: «Desidero ringraziare padre Adelmo Scaccia – ha detto il parroco – che ha dato vita a questa iniziativa e dobbiamo ringraziare Dio per avergli dato il dono del talento, con il quale ha saputo attirare tante persone non soltanto dalla nostra parrocchia ma da tutta Frosinone.

Come parrocchia – ha aggiunto – iniziamo a lavorare all'iniziativa già diversi mesi prima e ognuno ha un ruolo importante. Siamo un gruppo. Un corpo, tante membra, come dice Gesù. E ognuno collabora, partecipa o cotribuisce alla realizzazione di questa grande manifestazione».

Parole di ringraziamento a padre Adelmo sono state pronunciate anche dal sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, che con entusiasmo ha accolto, per la seconda volta dalla sua elezione a primo cittadino, questa manifestazione che, come ha più volte sottolineato, è un momento di grande festa non più soltanto per Madonna della Neve, ma per tutta la città. «È per questo motivo che abbiamo voluto accogliere in questa sala tutti coloro che hanno profuso il loro migliore spirito e le loro energie per la riuscita di questa edizione che sarà straoridaria – ha detto il sindaco – È doveroso ringraziare il vescovo, monsignor Ambrogio Spreafico, padre Rechie, tutto lo staff, il consigliere delegato allo sport, Francesco Pallone, e il consigliere Sergio Crescenzi per il loro impegno e le famiglie e gli atleti, la cui voglia di mettersi in gioco è motivo di orgoglio per tutta la città. Il ringraziamento più grande – ha aggiunto – va rivolto a colui che ha reso possibile tutto questo, Padre Adelmo Scaccia, che edizione dopo edizione, con le Olimpiadi Victoria, ha unito più generazioni attraverso i valori dello sport, dell'amicizia, della fratellanza, della gioia di stare insieme».

Il sindaco ha, infine voluto rivolgere un appello alle famiglie: «Mandate i vostri ragazzi alle Olimpiadi Victoria. È una manifestazione veramente educativa, in cui traspare questo spirito forte non soltanto di sport, che comunque è formativo, ma anche e soprattutto di fratellanza e di pace».

E quest'anno, ancora di più, l'iniziativa porta con sé un messaggio di speranza e di pace. Questa edizione è dedicata, infatti, anche ai bambini dei territori di guerra e rifugiati, alcuni dei quali sono stati invitati a trascorrere i dieci giorni delle Olimpiadi in spensieratezza. A loro è dedicata l'inziativa "Adotta una maglia", attraverso la quale chi vorrà potrà donare qualcosa per contribuire a far vivere loro questi giorni di sport, allegria e pace.

Nel corso della conferenza, è stato poi dedicato un momento a un altro improtante gesto di solidarietà, all'insegna della sicurezza: la donazione di un defibrillatore alla parrocchia, e quindi a disposizione per la manifestazione, da parte del nuovo titolare del risorante "Unpò", Paolo Veronese, tra l'altro presente in qualità rappresentante della Veronese Sicurezza, partner antincendio delle Olimpiadi.

Ora, dunque, non resta che seguire il conto alla rovescia: meno nove... Condor, Aquile, Grifoni e Falchi pronti alla sfida.