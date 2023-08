Muore alla guida del tir; il conducente, colpito da infarto, tenta di fermare l'automezzo per evitare una tragedia.

Poco dopo le 10.30 di ieri, all'altezza del chilometro 64 della via Casilina, nei pressi dell'Hotel Villa Floridiana, il drammatico evento.

Il cinquantasettenne Tonino Greci, residente a Veroli, autista dipendente di una società commerciale con sede a Colleferro, dopo aver aiutato a preparare il camion per un'importante consegna di legno lamellare da trasportare a Sud di Anagni, s'era messo in viaggio percorrendo la Casilina. Nel centro abitato di Osteria della Fontana, forse costretto ad una brusca frenata o sterzata, il conducente si è accorto che alcuni murali avevano ceduto e probabilmente, dopo aver sistemato il carico, aveva ripreso la marcia.

Improvvisamente, appena superato il bivio di Cona Sant'Isidoro, come notato da un collega trasportatore che lo seguiva alla guida di un altro camion, l'uomo ha cercato di accostare e di fermarsi, ma non ha fatto in tempo.

Proprio di fronte a Villa Floridiana il mezzo è finito sulla carreggiata opposta, fortunatamente in quel momento libera, concludendo la sua marcia all'ingresso di via Filonarda, che forse il conducente aveva tentato di imboccare.

Qualcuno tra i residenti della zona ha chiamato i soccorsi. Sul luogo dell'incidente, insieme ai carabinieri della compagnia di Anagni e ai vigili del fuoco di Fiuggi, sono giunti gli operatori sanitari del 118 seguiti dall'auto medica con a bordo il dottor Taglienti; presente anche la polizia locale per collaborare alla regolamentazione del traffico.

L'uomo, estratto dalla cabina la cui portiera s'era bloccata, è stato adagiato a terra; i soccorritori hanno effettuato tutti i tentativi possibili per rianimarlo. Purtroppo, però, non c'è stato niente da fare. Il cuore dell'autista, dopo una mattinata di duro lavoro, ha dovuto arrendersi.

Grande costernazione e dolore a Veroli, dove Tonino Greci viveva con la sua famiglia ed era molto conosciuto e apprezzato. I funerali saranno celebrati oggi alle 16 nella chiesa evangelica battista di Sant'Angelo in Villa.