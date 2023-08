Anziano esce di casa per andare al mercato e scompare: trovato prima di cena senza vita.

Non risponde al cellulare per ore, la famiglia si preoccupa e lo attende per pranzo: l'ottantunenne di Pontecorvo che aveva lasciato la sua abitazione per recarsi al mercato domenicale di Aquino è stato colto da malore mentre era in auto. Dopo una formale denuncia presentata nel pomeriggio ai carabinieri di Pontecorvo sono partite le ricerche, anche con l'ausilio di un elicottero. Prima di cena la sua auto è stata individuata a Roccasecca: purtroppo per lui, non c'era nulla da fare. Colto, si pensa, da un malore fatale.