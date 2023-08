Doppia operazione della polizia in viale Parigi e doppio sequestro di droga. Gli agenti delle volanti, in alcuni nascondigli, come cassette della posta e sottoscala, hanno sequestrato, ieri mattina e poi nel primo pomeriggio, rispettivamente 16 grammi di cocaina, 40 dosi di hashish e altri 10 grammi di cocaina.

Proseguono così i controlli antidroga della questura di Frosinone che, negli ultimi tempi, ha effettuato diverse operazioni, scovando piazze di spaccio, soprattutto all'interno di immobili di edilizia pubblica abusivamente occupati, con arresti e sequestri.

Il primo intervento delle volanti è scattato ieri mattina quando, durante un controllo, gli agenti si sono insospettiti per la presenza di alcuni giovani in un condominio di viale Parigi. I sospetti si sono dileguati in varie zone del complesso, così gli agenti hanno deciso di dare un'occhiata in giro alla ricerca di dosi di stupefacente occultate nei dintorni. All'interno di alcune cassette postali sono stati rinvenuti 16 grammi di cocaina che sono stati sequestrati.

L'attenzione in quella zona però è rimasta alta. Pertanto, qualche ora più tardi, nel primo pomeriggio, un'altra pattuglia delle volanti si è diretta sempre in viale Parigi dove ha notato un gruppo di giovani. Con tutta probabilità, erano gli stessi della mattinata. In questo caso sono stati identificati dagli agenti, ma la perquisizione ha dato esito negativo. Tuttavia, gli agenti hanno ispezionato alcune parti comuni del'edificio. Così, nel sottoscala, hanno trovato e sequestrato dell'altro stupefacente: si tratta di 10 grammi di cocaina e una quarantina dosi di hashish.

In entrambi i casi, non essendo stato accertato il possesso dello stupefacente, si procede contro ignoti.

Solo una decina di giorni fa c'è stato un blitz della questura di Frosinone in viale Spagna, culminato con l'arresto di un venticinquenne residente a Napoli, poi scarcerato con l'obbligo di dimora in Campania. In quel'occasione all'uomo sono state sequestrate 61 dosi di cocaina, 1.275 euro in contanti, cinque telefonini e un manganello telescopico. Quindi, in un altro appartamento, sequestrati altri 18.870 euro. La base di spaccio era in un appartamento dell'Ater, occupato abusivamente, poi riconsegnato all'istituto che, a sua volta, lo ha assegnato a una famiglia con i titoli per averlo.