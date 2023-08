La giustizia è lenta ma alla fine presenta il conto. Così un trentasettenne si ritrova agli arresti domiciliari sei anni dopo essere stato colto alla guida in stato di ebbrezza.

A notificare l'ordine di arresto all'uomo, di origine modalva, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sono stati i carabinieri della stazione di Piglio in esecuzione del provvedimento emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della procura di Velletri.

Il trentasettenne deve espiare, in regime di arresti domiciliari, la pena di sei mesi di reclusione essendo stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, reato commesso a Monteporzio Catone (in provincia di Roma) nel 2017.

Al termine delle formalità di rito, i militari dell'Arma hanno riportato l'uomo a casa sua dove dovrà restare a disposizione dell'autorità giudiziaria.