Caditoie ostruite e allagamenti in città: il centro paralizzato quando piove. I residenti di diversi quartieri chiedono all'amministrazione comunale di programmare un intervento capillare di pulizia delle cunette di scolo perché si teme di ritrovarsi con gli scantinati sott'acqua.

«Da troppo tempo patiamo questo problema - dice il componente di una famiglia che vive in zona Pontrinio - Abitiamo in via Gaetano Squilla e vorrei segnalare alle autorità competenti che appena piove un po' di più buona parte del quartiere si allaga. Noi abitiamo nelle case popolari, quindi il disagio non è solo nostro ma di molti nuclei familiari. È necessario fare dei sopralluoghi quando piove anche qui da noi, per poi intervenire quando non sono previsti agenti atmosferici avversi».

In caso di temporale molte famiglie del rione Pontrinio non possono arrivare con le auto vicino casa. «Abbiamo documentato quello che è accaduto nei giorni scorsi quando è piovuto molto. Restiamo fuori casa perché è impossibile scendere dalle auto. Speriamo che le fotografie facciano comprendere agli uffici comunali, al sindaco e a tutti gli amministratori che è necessario intervenire».

La famiglia che abita nella zona centrale di Sora, poco distante dal parco Valente, chiede più attenzione e uno studio per risolvere una volta per tutte un grave problema che coinvolge tanti cittadini che abitano nelle case popolari ogni volta che c'è un acquazzone. Ma in caso di forte pioggia i problemi non mancano anche in via XX Settembre e sul Lungoliri, dove i titolari delle attività commerciali chiedono che vengano ripulite con urgenza le caditoie ostruite dalle foglie.

Un disagio reale che la città si augura venga affrontato predisponendo una programmazione adeguata e intervenendo rapidamente con gli operai del Comune o con il personale della società municipalizzata Ambiente e salute Srl. L'estate ancora non è finita, ma le improvvise e forti precipitazioni di questi ultimi giorni stanno creando problemi seri, specie a chi ha scantinati, magazzini e attività commerciali a livello della strada.