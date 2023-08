Marco Laurenzi, pilota del "Club Volo Libero Valcomino", dopo una lunga ed estenuante gara di dieci giorni in Macedonia, ha conquistato la medaglia d'argento nel Campionato del mondo di deltaplano.

Marco è un pilota cresciuto sulle nostre montagne, al confine tra Lazio e Abruzzo, da dove si è spinto sempre più in là fino a raggiungere risultati strabilianti. Fin da subito si è imposto a livello nazionale come uno tra i piloti più forti e ora anche a livello mondiale non ha mancato di dimostrare il suo talento: in Macedonia ha volato benissimo, vincendo tre task su nove, facendo le scelte strategiche e tattiche giuste.

Marco, ciociaro doc, è l'orgoglio dello storico club nato quarant'anni fa a San Donato Val di Comino.

Il volo di cross in deltaplano è strategia, lucidità mentale, capacità di saper leggere le nuvole e il terreno sul quale si vola, di comprendere i limiti e portarli oltre per ottenere risultati come quello che Marco Laurenzi ha colto ai mondiali.

L'Italia ha guadagnato anche il primo posto nella classifica a squadre (seguita da Regno Unito e Brasile) e medaglia d'oro nella classifica individuale con Alex Ploner.

Ogni anno il "Club Volo Libero Valcomino" mette le ali a nuovi piloti pronti a solcare il cielo. Per informazioni sulle attività ci si può collegare al link www.vololiberovalcomino.it.

Il club ringrazia particolarmente Flavio Tebaldi, ottimo team leader di questa grande squadra imbattuta ormai da tanti anni e tutti gli altri piloti che hanno portato alto il Tricolore nel mondo.