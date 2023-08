Tra le mete più gettonate della Ciociaria in questa calda estate del 2023 c'è sicuramente anche il lago di Canterno.

Soprattutto nel week-end sono tanti i vacanzieri che raggiungono l'area per trascorrere ore immersi nella natura, in fuga dal caldo afoso delle città.

Ma succede che spesso bisogna fare i conti con la mancanza di posti auto.

Se non si arriva presto le criticità e i disagi per trovare parcheggio sono inevitabili.

L'appello, dunque, raccolto in questi giorni dalle numerose persone arrivata anche dalla capitale, nel tratto del territorio di Fumone, è quella di offrire più aree di sosta per garantire una maggiore fruibilità dell'area e poter trascorrere così una giornata di relax e gustare, inoltre, i prodotti che gli operatori della zona garantiscono con i loro servizi e il loro lavoro.

Tra le richieste e i suggerimenti anche quelli di mettere a dimora diversi alberi per poter ammirare il panorama sulle sponde del lago senza essere esposti troppo al sole, soprattutto le persone anziane.

I commenti

«Ci piace molto questa area del lago di Canterno - sottolineano alcuni visitatori - ma nel fine settimana non è semplice trovare un parcheggio. Andrebbero garantiti più posti auto e anche mettere a dimora qualche albero dove ripararsi dal sole e ammirare il panorama in relax».

«Basterebbe poco per migliorare la fruibilità di questo bellissimo scorcio della Ciociaria - aggiunge un altro vacanziere - dove ci piace "fuggire" per trascorrere ore di relax e tranquillità e gustare prodotti genuini delle attività presenti».