Una strada dissestata e piena di buche. Un nuovo appello arriva dalla contrada Bagnara, nel Comune di Veroli. Riflettori di nuovo accesi per la criticità del tratto. Nonostante gli interventi, la problematica è tornata alla ribalta e con essa il nuovo appello dei residenti.

A farsi portavoce dei cittadini è l'avvocato Marta Campoli. Già lo scorso anno erano state raccolte anche firme per chiedere interventi di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale. Ora una nuova sollecitazione agli enti competenti.

L'appello

«Un tratto di strada nella contrada Bagnara presenta tratti di strada impercorribili, a causa della presenza di numerose buche, anche di grandi dimensioni, in rapida successione - torna a ribadire l'avvocato Marta Campoli - In alcuni tratti tralasciando gli avvallamenti, l'asfalto si presenta così tanto usurato da non fornire più il necessario attrito utile ad evitare qualsiasi forma di perdita di controllo della macchina. A nome anche di tutti i firmatari della missiva dei mesi scorso sono a richiedere un solerte intervento di manutenzione della strada, previo rifacimento del manto.

Purtroppo - conclude l'avvocato Campoli - gli interventi precedenti non sono stati risolutivi, la strada è nuovamente piena di buche e l'asfalto dissestato, come testimoniano anche le foto scattate».

Forte, dunque, l'appello agli amministratori comunali affinché si intervenga in maniera risolutiva per evitare disagi e danni ai veicoli che percorrono il tratto della strada in località Bagnara.