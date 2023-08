Ad Atina centro storico senz'acqua dalle ore 10.30 di questa mattina a causa di un danno elettrico alle pompe di sollevamento del serbatoio di S. Stefano. Non solo. Una falla si è poi aperta lungo l'acquedotto in località Piedi le Piagge. I tecnici Acea al lavoro a pieno ritmo per riparare i guasti. Il sindaco Pietro Volante: "Acea ha assicurato che entro le ore 6 di domani mattina verrà ripristinato il servizio. Intanto ho predisposto un servizio di autobotte in piazza Garibaldi per le esigenze dei numerosi pellegrini giunti in paese prima di ripartire per Canneto".