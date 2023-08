Un'auto completamente avvolta dalle fiamme, con fumo denso e nero visibile a chilometri di distanza. Questa la scena a cui hanno assistito gli automobilisti del tratto autostradale cassinate, che hanno temuto il peggio. L'episodio si è verificato in direzione nord, tra i caselli di Cassino e Pontecorvo, nella mattinata di ieri.

Un'auto, per cause ancora al vaglio degli agenti della Sottosezione A1 di Cassino, è stata letteralmente divorata da un incendio che sembrerebbe aver interessato in prima battuta il vano motore.

Al conducente, che aveva notato del fumo provenire dal cofano, è rimasto solo il tempo di accostare sulla corsia di emergenza e di catapultarsi fuori dall'abitacolo: pochi istanti, ma quelli necessari a fargli salva la vita. Le fiamme hanno letteralmente avvolto la struttura metallica, divenendo in pochissimi istanti altissime. E sprigionando un fumo denso e nero, visibile da lontano.

Per consentire ai vigili del fuoco di spegnere il rogo e di mettere il sicurezza il mezzo si è reso necessario interdire la corsia. Si sono registrate code per circa tre chilometri, in direzione nord, con qualche piccolo disagio per la viabilità. Ma il conducente, per fortuna, non ha riportato neppure un graffio. La ricostruzione dell'accaduto è al vaglio degli agenti cassinati.