Furto in un'abitazione a Frosinone, nella parte bassa del capoluogo. I ladri hanno portato via anche una macchina parcheggiata nel garage della casa presa di mira.

L'auto, una Opel Karl, è stata ritrovata completamente distrutta dalle fiamme nella notte tra mercoledì e giovedì, nel territorio di Ferentino.

Indagano i carabinieri che hanno subito avviato tutti gli accertamenti del caso per cercare elementi utili a fare luce sull'accaduto. Vittima una sessantenne del capoluogo che ha fatto l'amara scoperta dopo Ferragosto. Poi la notizia del ritrovamento del veicolo avvenuto due giorni dopo, ma la beffa era dietro l'angolo. La gioia per aver ritrovato il mezzo, è stata spazzata via subito dopo dalla notizia che il mezzo era stato incendiato e distrutto dal fuoco.

La ricostruzione

Il colpo è stato messo a segno molto probabilmente nella tarda serata di Ferragosto. I malviventi sono entrati in azione in una abitazione nella parte bassa del capoluogo. La proprietaria del veicolo si è accorta il mattino seguente che il veicolo non era più nel garage. I banditi avevano portato via la borsa con all'interno documenti della donna e le chiavi dell'auto. Hanno raggiunto così il garage e asportato l'Opel Karl della frusinate.

La signora ha subito presentato denuncia contro ignoti alle forze dell'ordine.

Le indagini

Avviati tutti gli accertamenti del caso per cercare elementi utili a dare un nome e un volto agli autori del furto e del successivo incendio che ha distrutto la macchina.

Macchina che, come detto, è stata ritrovata a Ferentino, la notte tra il 16 e il 17 agosto, nella zona Torre Fessa. Ma era stata completamente divorata dalle fiamme. S'indaga anche su questo episodio. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.