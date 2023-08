La Dea bendata si ferma a Pico: vinti 250mila euro con una giocata da due euro al 10 e lotto. La fortuna ha baciato un cliente della tabaccheria "Segnali di fumo", di Laura e Paola Martini, attività che si trova in via Farnese, nel centro del paese.

La giocata è stata effettuata il giorno di Ferragosto, ma la notizia della straordinaria vincita è giunta soltanto ieri, quando la titolare della tabaccheria ha ricevuto il bollettino periodico delle vincite. In realtà, il giorno in cui è stata emessa la giocata vincente era al lavoro Paola Martini, mentre ieri ha scoperto l'eccezionale "colpo" al 10 e lotto la sorella Laura, felice per l'attività e per il fortunato o la fortunata che è riuscito addirittura a centrare nove numeri su nove, incluso il "numero oro". Una fortuna che ha dell'incredibile perchè indovinare nove numeri su nove infrange ogni regola del calcolo delle probabilità.

Ovviamente, non si sa nulla sull'identità del giocatore. Potrebbe essere un picano oppure una persona di passaggio, perchè il 15 agosto in tanti hanno transitato su via Farnese, molti diretti al mare, mentre altri si sono fermati da "Segnali di fumo" per comprare sigarette o altro e giocare. Il negozio, infatti, vende di tutto: dai tabacchi ai valori bollati, alle creme e altri prodotti di cui si può avere bisogno, pertanto i flussi di clienti sono quotidiani.

Poi ci sono i giocatori assidui, che sono soliti sfidare la sorte e il 10 e lotto è uno di quei giochi che attira, piuttosto che gli occasionali che tentano la fortuna con i gratta e vinci, gli affezionati del lotto, quelli per i quali i numeri hanno un significato. Ebbene, non è escluso che l'identikit del fortunato di Ferragosto sia proprio un picano, adulto, assiduo giocatore, ma ovviamente si tratta di ipotesi. Considerata la fortuita estrazione, potrebbe anche trattarsi di una persona di passaggio che ha fatto a Pico la sua giocata. Le sorelle Laura e Paola Martini dal 2010 hanno rilevato la tabaccheria dove c'erano state vincite ingenti da 10.000, 7.000 e 1.000 euro. Vincite frequenti a "Segnali di fumo", tabaccheria cara alla Dea bendata.