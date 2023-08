Millecinquecentoquarantasette giorni dopo il Frosinone torna in serie A. Una giornata per certi versi storica, impreziosita dal fatto che allo stadio Stirpe arriva la squadra campione d'Italia in carica, il Napoli. Quale migliore occasione per iniziare la nuova avventura e per testare subito il dispositivo di sicurezza intorno e dentro all'impianto del Casaleno.

La vigilanza di carabinieri, polizia e guardia di finanza sarà di prim'ordine in considerazione del grande afflusso di tifosi canarini e del Napoli, molti dei quali residenti in Ciociaria, e dell'indicazione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive che ha incluso il match tra quelli a rischio. Di «tolleranza zero rispetto a chi si renderà protagonista di qualsiasi azione che va contro le regole, allo scopo di salvaguardare al massimo l'ordine e la sicurezza pubblica, obiettivi primari che devono essere sempre garantiti», ha parlato il questore di Frosinone Domenico Condello. Quest'ultimo, nei giorni scorsi, ha annunciato un giro di vite e un cambiamento di rotta «perché cambiano gli avversari, cambiano le tifoserie ospiti e il tipo di approccio».

E questo sarà già oggi con un apparato di sicurezza imponente, l'utilizzo di un elicottero e una stretta ulteriore agli accessi con tanto di divieto di circolazione per le auto in via Fabi già dalle 15.30 di oggi per mettere in sicurezza il tratto di avvicinamento allo stadio. Lo schieramento di sicurezza sarà rafforzato dall'arrivo di contingenti anche da Roma e Napoli mentre l'elicottero sorvolerà la zona dall'autostrada allo stadio.

I tifosi del Napoli saranno scortati dal casello dell'A1 fino allo Stirpe dove potranno utilizzare la nuova area di parcheggio loro riservata. Non saranno ammessi tifosi senza biglietti, mentre ci saranno controlli specifici, alla presenza di guardia di finanza e polizia locale, contro i tagliandi falsi. I tifosi del Napoli oltre al settore ospiti (tutto esaurito) saranno sistemati in uno spicchio di curva Sud (anche in questo caso i biglietti ieri erano già stati tutti venduti) dove il cordone di sicurezza sarà potenziato, come richiesto anche dall'Osservatorio.

«Il piano di sicurezza è stato rimodulato su più livelli, in base alla tifoseria avversaria - affermava il questore - Per alcune gare adotteremo il livello più avanzato: ci saranno ulteriori check point a distanza». Obiettivo evitare di far arrivare vicino allo stadio i facinorosi. Molto dipenderà dal livello di rischio degli incontri (da bollino rosso, considerati i precedenti, saranno sicuramente le sfide con Verona, Salernitana e Inter, ma altre potrebbero essercene in base alla contingenza del momento).